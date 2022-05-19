Haberler Denizli İhbara gittiği yaralı kişi kocası çıktı! Bir sağlıkçının en zor anı...

İhbara gittiği yaralı kişi kocası çıktı! Bir sağlıkçının en zor anı...

Denizli'nin pamukkale ilçesinde meydana gelen acı olayda, bir kavgadaki yaralı ihbarına ambulans ile müdahale etmek için olay yerine giden kadın sağlıkçı yaralıyı görünce hayatının şokunu yaşadı. Yerde kanlar içinde yatanın eşi olduğunu gören sağlıkçı sinir krizi geçirdi. Çok fazla kan kaybeden 40 yaşındaki güvenlik görevlisi Gökhan Saygır hastanede hayatını kaybetti.