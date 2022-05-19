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Haberler Denizli Küçük Makbule hayata kalp masajıyla döndü

Küçük Makbule hayata kalp masajıyla döndü

19.5.2022

Küçük Makbule hayata kalp masajıyla döndü

DENİZLİ'DE kaybolduktan kısa süre sonra mahallelinin tarlasını sulamak için kullandığı 1 metre derinliğindeki havuza düşüp boğulduğu anlaşılan 3 yaşındaki kız çocuğu, yapılan müdahalelerle tekrardan yaşama döndürüldü.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı Makbule A'dan haber alamayan annesi dışarı çıkarak aramaya başladı. Tam o esnada vatandaşlarla beraber çocuğun boğulduğunu gören anne korkuyla bağırarak yardım istedi. Hızla havuzdan çıkarılan ve nabzı atmayan küçük kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan Makbule yoğun bakıma alındı. ■ SEBAHATTİN ALP

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