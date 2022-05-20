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Denizli'de hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans, şehir içi yolcu taşıyan dolmuşla çarpıştı. Kaza sonrası ambulanstaki bir sağlıkçı ve dolmuştaki bir yolcu yaralandı.

İHA

20.05.2022, 10:24

Denizli’de hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan A.B. kontrolündeki ambulans, 2. Ticari Yol üzerinde seyreden ve manevra yapmaya başlayan A.K. hakimiyetindeki 20 M 0665 plakalı şehir içi dolmuşuna yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün kapısı yerinden çıkarken, vatandaşlar ise yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.



Olay yerine giden sağlık görevlileri ambulansta bulunan hastayı ve kazada hafif yaralanan sağlıkçı İ.A. ile minibüsteki yolcuyu hastaneye kaldırdı. Bir süre trafiğin kapatıldığı yolda ekipler kontrollü geçiş sağladı. Kazanın ardından araç sürücüleri ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Araçların kaldırılması ardından trafik normal olarak sağlandı.

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