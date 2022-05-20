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Haberler Denizli Denizli'de skandal olay! Okul müdürü engelli memura tokat attı

Denizli'de skandal olay! Okul müdürü engelli memura tokat attı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir meslek lisesinde yaşanan olayda iddiaya göre engelli memur Ercan Topçu, okul müdürü tarafından şiddete uğradı. Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

İHA

20.05.2022, 12:56

Denizli’de skandal olay! Okul müdürü engelli memura tokat attı

Denizli'de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu'nun, okul müdürü tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Okul müdürünün engelli memura tokat attığı anlar kameraya yansıdı.



Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu ile okul müdürü arasındaki tartışama bir anda kavgaya dönüştü. İddiaya göre okul müdürü, kendisine verilen görevleri yerine getirmediği gerekçesiyle Topcu'ya çıkan tartışmada tokat attı. Yediği tokat ardından şok geçiren Topçu ile okul müdürü öğretmenlerin araya girmesiyle sakinleştirildi. Yediği dayaktan sonra hastaneye giden Topcu, aldığı darp raporunun ardından okul müdüründen şikayetçi oldu.

Aracının içinde darp edilerek öldürüldü

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