Denizli’ye Bölge Adliye Mahkemesi müjdesi

DENİZLİ'NİN uzun zamandır beklediği Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulma kararı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalandı. İstinaf süreçlerinin hızlanacağı ve yargılama süreçlerinde adaletin zamanında tecellisine önemli katkı sunacak Bölge Adliye Mahkemesi'nin kurulma müjdesini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi.

"ŞÜKRANLARIMIZI İLETTİK"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sosyal medya hesabından Bakan Bozdağ ile görüşüp şükranlarını ilettiklerini söyledi. Şahin Tin, "Denizli'mize 'Bölge Adliye Mahkemesi' kurulma kararı Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ tarafından imzalandı. Alınan bu karar ile 'istinaf' süreçleri hızlanacak, yargılama süreçlerinde 'adaletin zamanında tecellisine' önemli katkılar sunulacaktır. Denizli, hakkı olan bir hizmete daha AK Parti ile kavuşuyor" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP