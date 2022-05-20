Müdahalesi kocasını kurtarmaya yetmedi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bıçakla yaralama ihbarı üzerine olay yerine giden ambulanstaki sağlık görevlisi kadın, ağır yaralanan kişinin kocası olduğunu görünce şoke oldu. Şaşkınlığını hemen üzerinden atarak kanlar içindeki eşine dakikalarca müdahale eden sağlık görevlisinin çabaları, ne yazık ki kocasını kurtarmaya yetmedi.

ŞARKI İSTEĞİ TARTIŞMASI

Korkunç olay, Pamukkale ilçesi Akköy mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre akşam saatlerinde eğlence mekanına giden Gökhan Saygır (40) ile Levent Uygun (38) arasında şarkı isteği yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Levent Uygun elindeki bıçağı defalarca güvenlik görevlisi olan Gökhan Saygır'a sapladı. Saygır aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin yardıma koştuğu olayda, kargaşadan yararlanan Levent Uygun kayıplara karıştı.

GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada olay yerine giden ambulanstaki sağlık görevlisi Teslime Gül Saygır (35) kanlar içinde yerde yatan yaralının eşi olduğunu görünce hayatının en büyük şokunu yaşadı.

Eşine dakikalarca müdahale eden talihsiz kadın, ardından hastaneye kaldırılan kocası Gökhan Saygır'ın aşırı kan kaybı yüzünden can verdiğini öğrenince büyük acı yaşadı. Göz yaşlarına boğulan Teslime Gül Saygır'ı meslektaşları teskin etmeye çalıştı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Saygır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri katil zanlısı Levent Uygun'u saklandığı evde suç aleti bıçakla gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen Uygun cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Gökhan Saygır'ın kısa süre önce sosyal medyadan, "En derin arzular genellikle en ölümcül nefretlere sebep olur" paylaşımı yaptığı görüldü.

SEBAHATTİN ALP