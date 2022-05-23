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Haberler Denizli Denizli'de liseli kızlar dehşet saçtı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Denizli'de liseli kızlar dehşet saçtı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir lisede kız öğrenciler arasında yaşanan küfür tartışması kavgaya dönüştü. Dört kız öğrenci, aralarında aldığı arkadaşlarını sürükleyerek döverken kavga vatandaşların araya girmesiyle bitti.

İHA

23.05.2022, 13:00

Denizli’de liseli kızlar dehşet saçtı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kavga, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; lisede eğitim gören kız öğrenciler arasında sınıfta çıkan küfürlü tartışma sokağa taştı.

Grup halinde toplanan kızlar arasında önce sözlü tartışma ve itişmeyle başlayan kavgaya dahil olan erkek öğrenciler, ortamı sakinleştirmek yerine "Sana küfür etti" diye arayı iyice bozmaya çalıştı. Araya aldıkları kızın etrafını kuşatan öğrencilerinden biri saçını tutup sürüklediği kızla saç saça baş başa kavga ederken yere düştü.

O esnada 3 kişi daha kıza tekme tokat saldırırken, erkekler ise sadece olayı kayıt altına almakla yetindi. Kızların saç baş kavgası vatandaşın araya girmesiyle son buldu.

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