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Haberler Denizli Engelli memura tokat atmıştı! Denizli'deki skandal olayda yeni gelişme

Engelli memura tokat atmıştı! Denizli'deki skandal olayda yeni gelişme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir meslek lisesinde görev yapan engelli memura, okul müdürü tarafından tokat atılmıştı. Skandal olay büyük tepki çekerken okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İHA

24.05.2022, 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022, 09:47

Engelli memura tokat atmıştı! Denizli’deki skandal olayda yeni gelişme

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topcu'nun kendisine verilen görevleri yerine getirmediğini iddia eden okul müdürü Ö.F. tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı ileri sürülmüştü.

Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle yüzde 49 engelli raporu bulunan Topcu, aldığı darp raporuyla birlikte kendisine tokat atan okul müdüründen şikayetçi olmuştu.



Denizli Valiliği, engelli memur Ercan Topcu'nun maruz kaldığı şiddet eylemiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından okul müdürü Ö.F. hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Denizli'de skandal olay! Okul müdürü engelli memura tokat attı

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