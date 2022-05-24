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Haberler Denizli Kasksız motosikletli kazada ağır yaralandı

Kasksız motosikletli kazada ağır yaralandı

24.5.2022

Kasksız motosikletli kazada ağır yaralandı
DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde Hakkı D. idaresindeki motosiklet, ilçeden Uşak istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla attı. Kasksız olan Hakkı D. kafasını yere vurarak kanlar içinde kaldı. Olay yerine giden sağlık görevlileri yaralı sürücüyü Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekiplerinin incelemeleri ardından motosiklet yoldan kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı sürücü Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. ■ SEBAHATTİN ALP
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