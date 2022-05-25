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Haberler Denizli Denizli'deki maden ocağındaki göçükten dram çıktı: Geriye 6 çocuk kaldı

Denizli'deki maden ocağındaki göçükten dram çıktı: Geriye 6 çocuk kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün akşam saatlerinde krom madeninde göçük meydana geldi. 16 işçi kendi çabalarıyla kurtulurken göçük altında kalarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki operatör Ali Rıza Kut'tan geriye 1'i yeni doğmuş 6 çocuk kaldı.

İHA

25.05.2022, 08:58

Denizli’deki maden ocağındaki göçükten dram çıktı: Geriye 6 çocuk kaldı

Denizli'nin Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen iş kazasında, 40 yaşındaki operatör Ali Rıza Kut göçük altında kalarak hayatını kaybetti. 16 ekip arkadaşının kendi çabalarıyla kurtulmayı başardığı madende ekmek parası için mücadele ederken canından olan Ali Rıza Kut'un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından 360 metre mesafede ulaşıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayan Ali Rıza Kut'un cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.



Maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden operatör Ali Rıza Kut'tan geriye 1 tanesi yeni doğmuş 6 erkek çocuk ile mücadelelerle dolu bir yaşam öyküsü kaldı. Çocuklarının geleceği için hayatı boyunca madenlerle çalışan Ali Rıza Kut'un, her gün Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nden kilometrelerce yolu gidip gelerek para kazanmaya çalıştığı ortaya çıktı.



Acı haberin ardından bölgede gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarına destek veren Karaismailler Mahalle Muhtarı Mesut Salman, "Akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Haberimiz olur olmaz madene geldik. Göçük altında bir arkadaşımız kaldı. Yaralı çıkardık ama maalesef kaybettik. Madenin son noktası olan 360 metrelerde göçük oluyor. Çok üzgünüz" dedi.

Denizli'de maden ocağında göçük meydana geldi

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