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Haberler Denizli Baba-kız bir yıl arayla traktör altında can verdi

Baba-kız bir yıl arayla traktör altında can verdi

28.5.2022

Baba-kız bir yıl arayla traktör altında can verdi
DENİZLİ Pamukkale'de, evli ve 2 çocuk annesi Raziye Arslan (51), kullandığı traktörle tarlada geri manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dengesini kaybederek düşen Arslan, başını taşa çarptı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörden düşerek hayatını kaybeden Arslan'ın babası Yusuf Oka'nın da bir yıl önce meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. ■ SEBAHATTİN ALP
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