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Denizli'de kaçak akaryakıt operasyonu

Denizli’de kaçak yollarla madeni ve atık yağ toplayan 2 şüpheli, kaçak akaryakıt üretmek isterken görevliler tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 bin 250 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İHA

30.05.2022, 16:44

Denizli’de kaçak akaryakıt operasyonu

Denizli'de 23 ile 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçunun önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, yasal olmayan yollardan toplanan madeni yağ ve atık yağları, çeşitli kimyasal maddelerle karıştırarak damıtma işlemlerinden geçiren 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Çeşitli yağları kaçak akaryakıta dönüştürmek isteyen şüphelilerin aracında yapılan aramada, toplam 2 bin 250 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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