Haberler Denizli Denizli'de kaçak akaryakıt operasyonu

Denizli'de kaçak akaryakıt operasyonu

Denizli’de kaçak yollarla madeni ve atık yağ toplayan 2 şüpheli, kaçak akaryakıt üretmek isterken görevliler tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 bin 250 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.