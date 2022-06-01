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Haberler Denizli Denizli'de korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle...

Denizli'de korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle...

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen olayda 16 yaşındaki F.K. bir süre önce yanında çalıştığı oto tamirci ustası 52 yaşındaki Metin Altundağ'ı pompalı tüfekle öldürdü. F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

DHA

01.06.2022, 16:32

Denizli’de korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle...

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Akpınar Mahallesi, Ceyhun Caddesi'nde meydana geldi. Oto tamircisi Metin Altundağ'ın eve dönerken kullandığı motosikletin önü, otomobil sürücüsü tarafından kesildi. Otomobilden inen sürücü, Altundağ'a pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altundağ, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Altundağ'ı öldürdüğü belirlenen F.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. F.K.'nin bir süre Altundağ'ın yanında çırak olarak çalıştığı, kendisini sürekli dövdüğü için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

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