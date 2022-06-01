Denizli’ye sıfır atık kütüphanesi açıldı

DENİZLİ'DE Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde ve 18 ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katılımıyla Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Sergisi ile Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Kütüphanesi açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Kütüphanemizde 500 kitap var. Sıfır atık sergimizde de 50 kursiyerimiz tarafından hazırlanan yaklaşık 3000'e yakın ürün sergileniyor. Bu kütüphanelerde öğrencilerimize vermiş olduğumuz mesajlarla kullanılabilecek ürünleri dönüştürerek kütüphanelerde değerlendiriyoruz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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