  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’ye sıfır atık kütüphanesi açıldı

Denizli’ye sıfır atık kütüphanesi açıldı

1.6.2022

Denizli’ye sıfır atık kütüphanesi açıldı
DENİZLİ'DE Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde ve 18 ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katılımıyla Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Sergisi ile Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Kütüphanesi açıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Kütüphanemizde 500 kitap var. Sıfır atık sergimizde de 50 kursiyerimiz tarafından hazırlanan yaklaşık 3000'e yakın ürün sergileniyor. Bu kütüphanelerde öğrencilerimize vermiş olduğumuz mesajlarla kullanılabilecek ürünleri dönüştürerek kütüphanelerde değerlendiriyoruz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA