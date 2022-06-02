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Haberler Denizli İki yıllık öfke

İki yıllık öfke

14 yaşındayken ustasından yediği tokadın acısını unutamayan 16 yaşındaki Ferhat A., 41 yaşındaki ustası Metin Altundağ’ı pusu kurarak öldürdü. Ferhat A., “Beni dövdüğün günü asla unutmadım” dedikten sonra pompalı tüfeğini peş peşe ateşledi

2.6.2022

İki yıllık öfke

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, 2 yıl önce yanında çalıştığı ustasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Akpınar mahallesinde meydana gelen olayda, Ceyhun Caddesi üzerinde bir kamyonetin arkasında pusu kuran Ferhat A. eski ustasını beklemeye başladı.

Ferhat A., evine gitmek için iş yerinden çıkan kaporta ustası Metin Altundağ'ın (41) önünü keserek, "Beni dövdüğün günü asla unutmadım" dedikten sonra yanında bulunan av tüfeğiyle peş peşe 4 el ateş açtı.

'İNTİKAMIMI ALDIM'
VÜCUDUNA saçmalar isabet eden Altundağ, kanlar içinde yere yığılırken, eski çırak Ferhat A. "İntikamımı aldım" diye bağırarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yerde yatan Metin Altundağ'ı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 çocuk babası Altundağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'HAKSIZ DAYAK' DEDİ
POLİS ekipleri, Ferhat A'yı pompalı tüfeğiyle birlikte yakaladı. Polisteki ilk ifadesinde ustası Metin Altundağ'dan haksız yere dayak yediğini ve bunu aklından çıkaramadığı için husumet duyduğunu söylediği öne sürüldü. Ferhat A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

SEBAHATTİN ALP

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