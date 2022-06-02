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Haberler Denizli Ölümüne dayak kıskançlıktanmıs

Ölümüne dayak kıskançlıktanmıs

2.6.2022

Ölümüne dayak kıskançlıktanmıs
DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde, bir kişinin sokakta darp edilerek öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. 22 Mayıs'ta Sümer Mahallesi'nde sokakta darp edilen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede de bir hafta sonra hayatını kaybeden 50 yaşındaki Özkan Sur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, Sur'un darp edilmesi olayına karıştığını belirlediği M.T., M.Ç., M.S., Ö.B. ile annesi Ş.E'yi gözaltına aldı. Zanlılar, M.S'nin eski kız arkadaşı Ö.B'nin olay günü Özkan Sur ile birlikte olduğu gerekçesiyle aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktığını, kavganın bu yüzden yaşandığını söyledikleri öğrenildi. ■ SEBAHATTİN ALP
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