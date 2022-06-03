Düşen yıldırım yaktı! 10 dönümlük alan alevlere teslim oldu

Yangın, Buldan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede etkili olan şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım, makilik alanda yangın çıkmasına neden oldu.

Alevleri fark eden vatandaşları hızlıca müdahale etmeye başlayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevlere müdahale etmeye başladı. Uzun uğraşlar sonucu yangın vatandaşlarında yardımıyla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.