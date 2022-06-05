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Haberler Denizli Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

05.06.2022, 11:02

Suriye’nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor." denildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

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