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Haberler Denizli ‘Yol verme’ kavgasında bıçaklar konuştu

‘Yol verme’ kavgasında bıçaklar konuştu

5.6.2022

‘Yol verme’ kavgasında bıçaklar konuştu
DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesinde otomobil sürücüsü Kerem Z. (20), 'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsü Hüseyin Safa Toprak'ı (24) kolundan bıçakladı. Olay, önceki gün Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışma karşılıklı küfürleşmeye dönünce Toprak, motosikletini durdurdu. Kerem Z. de otomobilinden inerek Toprak'ı sağ kolundan bıçakladı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Safa Toprak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kerem Z.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. ■ SEBAHATTİN ALP
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