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Haberler Denizli Ehliyet sınavı için kopya düzeneği! Gözetmenlerin dikkati yakalattı

Ehliyet sınavı için kopya düzeneği! Gözetmenlerin dikkati yakalattı

Denizli'de Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik düzenlenen sınavda 2 kişiden şüphelenen gözetmenler ihbarda bulundu. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde akıllara durgunluk verecek kopya düzeneği yakalandı.

İHA

06.06.2022, 16:10 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022, 16:12

Ehliyet sınavı için kopya düzeneği! Gözetmenlerin dikkati yakalattı

Denizli'de ehliyet sınavında üzerlerine kurdukları sistemle kopya çekmeye çalışan 2 şüpheli, gözetmenin dikkati sayesinde yakalandı.

Denizli'de ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik yapılan sınavda gözetmenler 2 kişiden şüphelenerek ihbarda bulundu. Bölgeye giden güvenlik güçleri şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada giysiye saklı kopya düzeneği olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin üzerinden 18 adet kablosuz ağ, kulaklık, aksesuar, 10 adet batarya, pil, 6 adet sim kart, 3 adet cep telefonu ve 2 adet kamera ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında "6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna" muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı.

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