Asılı bulunan kadının sevgilisi gözaltında

DENİZLİ'DE apartta asılı halde ölü bulunan yabancı uyruklu kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı. Pamukkale'nin Kuşpınar mahallesinde yaşanan olayda, önceki gece markete alışverişe giden H.H.G. (22), geri döndüğünde kız arkadaşı Nargıza Zhakupova'yı (31) tavana asılı halde buldu. Gencin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede Zhakupova'nın öldüğü belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi izin adli tıp morguna kaldırıldı. Polis genç kadının ölümünü şüpheli bularak erkek arkadaşı H.H.G'yi gözaltına aldı. Kadından alınan örneklerin ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. ■ SEBAHATTİN ALP

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