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Denizli'de şoke eden görüntü! Bir kadın marketten üstü çıplak alışveriş yaptı

Denizli'den gelen görüntüler izleyenleri adeta şoke etti. Pamukkale ilçesinde sabaha karşı bir taksiden inerek markete gelen üst kısmı çıplak kadın, hiç bir şey yokmuş gibi alışveriş yaprtı. İçerdeki müşteri ve market çalışanına aldırış etmeyen kadın alışverişini yaptıktan sonra marketten çıktı. Görüntülerle ilgili inceleme yapan polis ekipleri kadıın kimliğini belirledi. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.