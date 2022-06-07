  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de şoke eden görüntü! Bir kadın marketten üstü çıplak alışveriş yaptı

Denizli'de şoke eden görüntü! Bir kadın marketten üstü çıplak alışveriş yaptı

Denizli'den gelen görüntüler izleyenleri adeta şoke etti. Pamukkale ilçesinde sabaha karşı bir taksiden inerek markete gelen üst kısmı çıplak kadın, hiç bir şey yokmuş gibi alışveriş yaprtı. İçerdeki müşteri ve market çalışanına aldırış etmeyen kadın alışverişini yaptıktan sonra marketten çıktı. Görüntülerle ilgili inceleme yapan polis ekipleri kadıın kimliğini belirledi. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

İHA

07.06.2022, 13:18 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022, 13:18

Denizli'de sabaha karşı taksiden indikten sonra üstsüz şekilde gittiği marketten alışveriş yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Denizli’de şoke eden görüntü! Bir kadın marketten üstü çıplak alışveriş yaptı

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, hiçbir bir şey yokmuş gibi aynı şekilde içeriye girdi.

Denizli’de şoke eden görüntü! Bir kadın marketten üstü çıplak alışveriş yaptı

Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Hayrete düşen markette çalışanı ve müşteriyi aldırış etmeyen üstsüz kadın, gayet rahat tavırlarıyla alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.

Denizli’de şoke eden görüntü! Bir kadın marketten üstü çıplak alışveriş yaptı

Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması sonrası güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti. Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA