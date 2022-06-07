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Haberler Denizli Denizli'de tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti

Denizli'de tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 2 aylık bebeği bulunan genç kadın, tabancayla vurularak öldürüldü. Kocası tarafından 5 el ateş edilerek öldürülen 18 yaşındaki kadının, aile içi şiddet iddiasıyla yaptığı şikayetini geri çektiği ortaya çıktı

AA

07.06.2022, 18:04

Denizli’de tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti

Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir evden silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler jandarmaya ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, evde yaşayan İrem E'nin (18) kapının önünde kafasından ve göğsünden tabancayla 5 el ateş edilerek vurulduğu ve öldürüldüğünü belirledi.

Ekipler, genç kadının olay yerinden kaçtığı iddia edilen eşi F.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İnşaat ustası olan F.E'nin kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirtildi.

Çiftin geçen yıl evlendikleri, 2 aylık kız bebeklerinin olay sırasında evde olduğu öğrenildi. Olayın ardından bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alındı.

Öte yandan, İrem E'nin 22 Ekim 2021'de savcılığa yaptığı başvuru sonrası eşi F.E hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandığı, üç gün sonra kadının yeni başvurusu üzerine tedbirin 27 Ekim 2021'de kaldırıldığı belirtildi.

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