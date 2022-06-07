Denizli’nin Honaz ilçesini sel vurdu! Evler tarım alanları zarar gördü

Honaz ilçesinin kırsal kesimlerinde dün gece etkili olan dolu ve sağanak, derelerin taşmasına neden oldu. Karaçay Deresi'nin taşması ile birlikte Karaçay, Aydınlar ve Akbaş mahallelerinde su baskınları yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. 3 evin su altında kaldığı bölgede çok sayıda ağıl sel sularıyla doldu. Ekipler, gece boyunca küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kurtarmak için çaba harcadı.