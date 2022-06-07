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Haberler Denizli Dut yerken çatıdan düşen marangoz ustası öldü

Dut yerken çatıdan düşen marangoz ustası öldü

Denizli'de marangoz atölyesinde çalışan Yusuf Apak, dut yemek için çıktığı 6 metre yüksekliğindeki çatıdan düştü. Göğsüne demir profil saplanan marangoz ustası, kaldırıldığı hastanede can verdi.

DHA

07.06.2022, 21:36

Dut yerken çatıdan düşen marangoz ustası öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 2055 Sokak'taki marangoz atölyesinde meydana geldi.

Marangoz atölyesinde usta olarak çalışan Yusuf Apak, iş yerinin yanında bulunan ağaçtan dut toplamak için çatıya çıktı.

Çatıda dengesini kaybeden Apak, üzerine düştüğü plastik kaplamanın delinmesiyle yaklaşık 6 metreden iş yerinin içine düştü. Apak'ın düştüğü yerde bulunan 1 metre uzunluğundaki demir profil, göğsüne saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sol üst göğüs bölgesinden girip, sırtından çıkan demir profille Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Apak, ameliyata alındı.

Apak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

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