Heyecan arayan öğrenci ölümden döndü

DENİZLİ'DE okul çıkışı heyecan olsun diye trafikte seyreden araçların önüne atlayan öğrenciler az kalsın faciaya davetiye çıkarıyordu. Çivril'de meydana gelen olay, Emine Özcan Anadolu Lisesi önünde Efe K. ile arkadaşlarının şakalaşmasıyla başladı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

ŞAKANIN dozunu kaçıran öğrencilerden Efe K, süratle araçların geçtiği yola atlayarak 16 yaşındaki kız çocuğu S.S.'nin kullandığı otomobile çarptı. Tam o esnada karşı şeritten gelen otomobilin önüne düşen Efe K.'yı fark eden sürücü ani fren yapıp durdu. Sürücü S.S. ise ehliyetsiz olduğu için arkasına bakmadan kaçtı. Kazanın ardından Efe K, hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü S.S. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan S.S. babasının aracını markete gitmek için aldığını, kazadan sonra da korkup kaçtığını söyledi. ■ SEBAHATTİN ALP