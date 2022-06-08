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Haberler Denizli Hurdaya dönen TIR'dan şans eseri kurtuldu

Hurdaya dönen TIR'dan şans eseri kurtuldu

Denizli’de kaldırım taşı yüklü tırın taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu hurdaya döndüğü kazada sürücü 3 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İHA

08.06.2022, 22:24

Hurdaya dönen TIR’dan şans eseri kurtuldu

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çameli yolu üzerinde seyreden Sadettin K. idaresindeki 20 H 5531 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı.

Hurdaya dönerek ters bir şekilde durmuş tırı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden yaklaşık saatlik çalışmanın ardından kurtardı. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Etrafa dağılan kaldırdım taşları görevliler tarafından toplanırken, TIR ise çekici ile otoparka götürüldü.

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