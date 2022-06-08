İranlı hemşirenin gizemli sonu

Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde Hemşirelik okuyan Haniyeh Seyedali'den önceki akşam saatlerinden bu yana haber alamayan erkek arkadaşı P.K. (28), kadının 4 yıldır yaşadığı aparta geldi. Yetkililerle birlikte odaya giren P.K, Haniyeh Seyedali'nin yerde hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiği belirledi. Arkadaşını ölü olarak bulan P.K. ise gözyaşlarına hakim olmadı. Haniyeh Seyedali'nin şüpheli ölümüyle ilgi soruşturma başlatıldı. ■ SEBAHATTİN ALP

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