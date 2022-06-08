  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli İranlı hemşirenin gizemli sonu

İranlı hemşirenin gizemli sonu

8.6.2022

İranlı hemşirenin gizemli sonu
Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde Hemşirelik okuyan Haniyeh Seyedali'den önceki akşam saatlerinden bu yana haber alamayan erkek arkadaşı P.K. (28), kadının 4 yıldır yaşadığı aparta geldi. Yetkililerle birlikte odaya giren P.K, Haniyeh Seyedali'nin yerde hareketsiz bir şekilde durduğunu görünce Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiği belirledi. Arkadaşını ölü olarak bulan P.K. ise gözyaşlarına hakim olmadı. Haniyeh Seyedali'nin şüpheli ölümüyle ilgi soruşturma başlatıldı. ■ SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA