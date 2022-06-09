Annesinin mesajı İrem’in sonu oldu

Denizli'de inşaat ustası Ferhat Evren, bir süredir ayrı yaşadığı eşi İrem Evren ile konuşmak için evine geldi. Çıkan tartışmada Ferhat Evren, yanında getirdiği silahla eşini 5 el ateş ederek öldürdü. Katil zanlısının arandığı olayın ardından İrem Evren için Kayıhan Mezarlığı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi.

BEBEKLERİ KORUMA ALTINDA

Ferhat Evren'i her yerde arayan güvenlik güçleri, cinayetin perde arkasıyla ilgili çok önemli bir detaya ulaştı. Katil kocanın, bir müzikholde çalışan kayınvalidesi Hanım G'nin kendisine sesli mesajlar attığını ve kızının başkalarıyla birlikte olduğunu söylemesiyle cinayeti işlediği öğrenildi.

Ferhat Evren'in, olay esnasında eşini yere yatırarak "Sen beni başkalarıyla aldatıyorsun, annen bunu gözleriyle görmüş" dedikten sonra kafasına iki el, kalbine ise üç el ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

Cenaze namazı kılındığı esnada anne Hanım G'nin fenalaştığı sırada "Keşke o mesajları atmasaydım" sözleri dikkat çekti. Evren çiftinin, 1 aylık bebeği H.E. ise olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

SABAHATTİN ALP