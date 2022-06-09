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Haberler Denizli Dut yemek için can verdi

Dut yemek için can verdi

9.6.2022

Dut yemek için can verdi

DENİZLİ Merkezefendi'de dut yemek için çıktığı iş yerinin çatısından düşen marangoz ustası Yusuf Apak (60) yaşamını yitirdi. Zafer Mahallesi'nde bir marangoz atölyesinde çalışan Apak, iş yerinin yanında bulunan ağaçtan dut toplamak için çatıya çıktı.

Çatıda dengesini kaybeden Apak, üzerine düştüğü plastik kaplamanın delinmesiyle yaklaşık 6 metreden iş yerinin içine düştü. Düştüğü yerde bulunan 1 metre uzunluğundaki demir profil göğsüne saplanan Apak, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınsa da kurtarılamadı. ■ SEBAHATTİN ALP

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