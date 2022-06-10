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Denizli'de hareketli anlar! El yapımı bomba infilak etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı sırasında el yapımı bomba infilak etti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, kaçak kazı alanında bulunan el yapımı patlayıcı da imha edildi.

DHA

10.06.2022, 15:48

Denizli’de hareketli anlar! El yapımı bomba infilak etti

Denizli Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün devlet hastanesine arkadaşı tarafından yaralı halde getirilen İbrahim T.'nin durumundan şüphelenip, ifadesini aldı. İbrahim T., kaçak kazı yaptıkları sırada el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralandığını söyledi. İbrahim T.'nin ifadesinden yola çıkan jandarma, kaçak kazı yaptığı belirlenen Süleyman A., Ahmet A., Serdar G., Süleyman G., Seyhan B., Ramazan A. ve Kadir B.'yi adreslerinde yakalayıp gözaltına aldı.

KURULU VAZİYETTE PATLAYICI BIRAKMIŞLAR
Jandarma ekipleri, kaçak kazının yapıldığı Çivril ilçesi Koçak Mahallesi Kızılkayalar mevkisine de gitti. Buradaki incelemede, şüphelilerin patlamadan sonra kaçtıkları ve arkalarında kurulu vaziyette fünyeye bağlı el yapımı patlayıcı bıraktıkları belirlendi. Jandarma bomba imha ekibi, el yapımı patlayıcıyı imha ederek etkisiz hale getirdi. Şüphelilerden İbrahim T.'nin hastanedeki tedavisi ile diğer 7'sinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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