En acı yolculuk!

DENİZLİ'DE kestiği ağacın altında kalan orman işçisi, aynı bölgede çalışan oğlu tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Son nefesini vermek üzere olan babasını traktörün sepetine yerleştirerek yola çıkan acılı evlat, polisler yolda kendisini durdurunca, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek gözyaşı döktü.

Olay; Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Başkarcı bölgesindeki kesim çalışmalarında görevli orman işçisi Sefa Şahan (50), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Aynı sahada çalışan Şahan'ın oğlu Serdar Şahan (22), babasını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babasının güçlükle nefes alıp verdiğini fark eden Serdar Şahan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

YÜREKLER BURKULDU

BİR yandan da sağlık ekiplerine daha çabuk ulaşabilmek için son nefesini vermek üzere olan babasını akrabasına ait 05 AU 479 plakalı traktörün sepetine yerleştiren Serdar Şahan, yola çıktı. Ancak talihsiz genç, verdiği mücadelenin sonuçsuz kalması üzerine gözyaşlarına boğuldu.

Polisler yolda kendisini durdurunca traktörün arkasında hareketsiz yatan babasına bakan acılı evladın, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek döktüğü gözyaşları yürekleri burktu.

YAPILACAK BİR ŞEY KALMAMIŞTI

SAĞLIK görevlileri, traktörün sepetinde hareketsiz şekilde duran Sefa Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, talihsiz orman işçisinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SEBAHATTİN ALP