Yolda bulduğu minik buzağıyı motosikletle karakola götürdü

DENİZLİ - Ankara karayolu güzergahında motosikletiyle ilerleyen Ercan Elçi, yol üzerinde başıboş gezen bir buzağı fark etti. Ahırdan kaçan yaramaz hayvana çarpmamak için duran Elçi, yaptığı araştırmalara rağmen hayvanın sahibine ulaşamadı. Elçi, buzağıyı motosikletinin sepetine bindirip Kaklık Jandarma Komutanlığı'na teslim etti.

Duyarlı vatandaş hayvanın sahibini bulabilmek için, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kaklık Mahallesi girişinde yolda giderken 1 adet başıboş buzağı buldum. Hayvanı Kaklık Jandarma Komutanlığına teslim ettim. Sahibi komutanlıktan alabilir" şeklinde not yazdı. Elçi'nin bu duyarlı davranışı büyük takdir topladı. ■ SEBAHATTİN ALP