TIR ile otomobil çarpıştı aynı aileden 3 kişi öldü

DENİZLİ'DE karşı şeride geçen TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Kaza, Denizli-Muğla Karayolu'nda meydana geldi. Cankurtaran istikametine seyir halinde olan Bayer F.T. idaresindeki TIR, karşı şeride geçerek Muğla istikametine doğru giden Nurettin Tuncer hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı.



ÇARPMANIN etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücü ve kopan kaputun ağzına girdiği yolcu konumundaki Mehmet Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi.





TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

İTFAİYE ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı Filiz, İsmail ve Muhammet Tuncer ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. JANDARMA Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından otomobil sürücüsü ve yolcu konumundaki kişinin cansız bedeni araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan Filiz Tuncer'in doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tuncer ailesinin düğünden döndüğü kaydedildi.



■ SEBAHATTİN ALP