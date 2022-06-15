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Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Denizli'den Antalya'ya gitmekte olan tur midibüsü Fetiye karayolunda devrildi. Korkunç kazada otobüsün altında kalan bir kadın turist hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı.

İHA

15.06.2022, 16:21

Denizli’den Antalya’ya giden tur midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Korkuteli-Fethiye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den, Antalya istikametine seyir halinde bulunan Salih Topçu, idaresindeki 39 ABG 832 plakalı tur midibüsü, Yukarı Karaman mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra yan devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan bir kadın turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada 19 turist, 2 rehber ve şoför yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Turistlerin Kazakistan, Polonya, Rusya, İngiltere ve Hollanda uyruklu oldukları öğrenildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadın turistin cenazesi, Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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