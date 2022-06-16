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Haberler Denizli Tıp öğrencisi kadın evinde ölü bulundu

Tıp öğrencisi kadın evinde ölü bulundu

16.6.2022

Tıp öğrencisi kadın evinde ölü bulundu

Denizli Pamukkale'de kadın doktor evinde ölü bulundu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzmanlık okuyan Havva Kasal (31) düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Olay Zeytinköy mahallesinde meydana geldi. Uzmanlık okuyan ve Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 31 yaşındaki Dr. Havva Kasal'a ailesi ve arkadaşlarının ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Havva Kasal'ın yaşadığı eve gelen sağlık ve polis ekipleri, eve girdiklerinde bayan doktorun cansız bedeniyle karşılaştı.



GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Evde yapılan incelemenin ardından Kasal'ın cesedi, otopsi için PAKÜ Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kasal'ın ani ölümü ailesi ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Okuduğu üniversitedeki törene ailesi, hastane yönetimi ve öğrenci arkadaşları katıldı. Törende genç kızın ailesi güçlükle ayakta durabildi. Meslektaşları ve arkadaşlarının gözyaşları ise görenlerin yüreğini sızlattı. Kasal'ın cenazesi, Acıpayam Yassıhöyük Merkez Camisi'ndeki cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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