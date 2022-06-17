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Haberler Denizli Denizli'de feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü

Denizli'de feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkan talaş yüklü kamyon devrildi. Kaza sonrası tonlarca talaş dökülürken yol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

İHA

17.06.2022, 14:53

Denizli’de feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi, tonlarca talaş yola döküldü

Kaza,Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kumkısık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; talaş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu viraja hızlı girerek devrildi.

Kaza sonrası tonlarca talaş yola döküldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saatler boyunca trafiğe kapatılan yol, tırın kaldırılmasıyla açılırken, yola dökülen talaşlar ise görevliler tarafından başka bir araca yüklendi.

Kaza yapıp kaçtı ortalık savaş alanına döndü

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