’Paşa’yı acımadan öldürmüştü! Başına daha önce de çekiçle vurmuş

Deliktaş Mahallesi'nde yaşayan Emel Totan, 2 ay önce sokak köpeği sahiplendi. Zemin katta oturan Totan ile bodrum kattaki komşusu Süleyman Teksoy arasında bu nedenle tartışma çıktı. Teksoy, Totan ve sahiplendiği 'Paşa' isimli köpeğini öldürmekle tehdit etti. Bu anlar, Totan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından Totan, 'Paşa'yı evinde beslemeye başladı. Salı akşamı binanın bodrum katından gelen silah sesi üzerine aşağı inen Totan, köpeği merdivenlerde kanlar içinde buldu. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Köpeğin başından tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Emel Totan'ın şikayeti üzerine köpeği öldürdüğü iddiasıyla Süleyman Teksoy, gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Teksoy, önceki gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.





'YAŞLI, DİYE ŞİKAYETÇİ OLMADIM'

Emel Totan, polise verdiği ifadede; köpeğini tüfekle başından vurarak öldüren Süleyman Teksoy'un, olaydan 10 gün önce de 'Paşa'nın başına çekiçle vurduğunu söyledi. Köpeğini kurtarmak isterken Teksoy'un kendisine de saldırdığını belirten Totan, yaşlı olduğu için şikayetçi olmayıp, köpeğini tedavi ettirdiğini kaydetti.



'KÖPEĞİ EVİNDE DEĞİL KAPIMIN ÖNÜNDE BESLİYORDU'

Emel Totan'dan şikayetçi olduğunu söyleyen Süleyman Teksoy'un ise ifadesinde suçunu itiraf edip, "Bodrum kata taşındıktan sonra köpeklerin merdivene pislemesinden dolayı aşırı derece rahatsız oldum. Emel Totan'ı defalarca uyardım. Olay günü merdiven altına koyduğum eşyaların devrilme sesini duyunca evden ruhsatsız tüfekle çıkıp, köpeğe bir el ateş ettim. Emel Totan köpeği evinde değil benim kapımın önünde merdivende besliyordu. Kendisini köpeğinden rahatsız olduğum için uyardım" dediği öğrenildi.





'EN ÜST DÜZEYDEN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ'

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe de 'Hayvanları Koruma Kanunu' ile hayvanlara kötü muamele ve öldürme suçu işleyenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, "Bu köpeği öldüren kişi 'silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Sahipli köpekler kanun kapsamında, mal sıfatında göründüğü için bu nedenle tutuklandı. Yargılama sonunda bu kişinin sahipli hayvanı öldürdüğünü kabul ettiği için en üst düzeyden ceza almasını ve bu cezanın da örnek olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bu kanun sahipsiz hayvanların öldürülmesi halinde de geçerlidir"