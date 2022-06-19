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Haberler Denizli Denizli’de zehir tacirleri komandolarla yakalandı

Denizli’de zehir tacirleri komandolarla yakalandı

19.6.2022

Denizli’de zehir tacirleri komandolarla yakalandı
DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, geçleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerinin Denizli, Muğla ve Aydın'da belirlenen 15 adresine eşzamanlı operasyon düzenledi. Komandoların da destek verdiği operasyonlarda, 4 aydır takip edilen 12 şüpheli yakalandı. Aydın'da 1, Muğla'da 1, Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde 3, Bozkurt'ta 7, Çardak'ta 1 ve Honaz'da ise 2 adreste eşzamanlı aramalarda 58 gram eroin, 2 kilo 251 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 1 adet bonzai emdirilmiş kağıt parçası, 5 bin 200 adet extacy hap, 64 narkotik psikotrop hap, 15 gram kenevir tohumu ve suçtan elde edilen 3 bin 100 TL nakit para ele geçti.
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