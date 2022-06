Denizli'de gıda mühendisi Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de çıkan tartışma, vahşetle sonuçlanmıştı. Zıbıncı, Şirin'in boğazını kesip, vücudunun 11 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Polis, otomobiliyle kaçan Furkan Zıbıncı'yı Saltak Caddesi'nde durdurup gözaltına aldı. Tutuklanan Zıbıncı hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın önceki gün görülen 3'üncü duruşmasına öldürülen Şirin'in annesi Pervin Tokat, yakınları ve arkadaşları da katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Yahya Altunay da müdafi olarak hazır bulundu. Yaşananların doğru olduğunu belirten tutuklu sanık, pişman olduğunu belirtti.





'HER GÜN ACI ÇEKİYORUM'

Duruşmaya söz alan anne Pervin Tokat'ın acı sözleri damga vurdu. Kızının acısının hala yüreğinde olduğunu kaydeden Tokat, "Her gün acı çekiyorum, ağabeyi tedavi görüyor. Olayla ilgili yardımı olan, ihmal eden herkesten davacıyım. 230 gündür gül yüzünü, gül kokusunu, nefesini dakika dakika sayıyorum. En ağır cezanın verilmesini ve davanın bir an önce bitmesini istiyorum. Şebnemsiz dayanamıyorum. Kızımla artık diğer tarafta kavuşacağız. Bir an önce kızımın yanında olmayı onunla kavuşmayı istiyorum" şeklinde konuştu. Ardından Cumhuriyet Savcısı Alperen Pektaş mütalaasını okudu. Sanığın Şirin'i uzun süre önce öldürmeyi planladığını, 3 saat eziyet çektirdiği ve suçunun sabit olduğunu ifade eden savcı, Zıbıncı'nın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle, eziyet çektirerek' öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve takdir indirimlerinin de uygulanmamasını istedi. Mağdur avukatlarından Mustafa Pelek de, "Biz savcının mütalaasını ancak alkışlıyoruz" dedikten sonra salondakiler ayağa kalkıp, Savcı Pektaş'ı uzun süre alkışladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı sanık avukatlarının son savunmasını yapması için erteledi.

SEBAHATTİN ALP