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Denizli'de heyecanlandıran keşif! 8 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde 7 ile 9 milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri bulundu. İlk bulgular, alanda 15 farklı hayvan türü olduğunu gösterirken, fosiller üzerinde yapılacak çalışmalarla hayvanların türleri net olarak belirlenecek.

DHA

24.06.2022, 14:34 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022, 15:13

Denizli’de heyecanlandıran keşif! 8 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında; Pamukkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Hitit Üniversitesi'nden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlardan oluşturulan ekip, 5 yıl önce Denizli'nin Beyağaç ve Tavas ilçelerinde fosil bulmak için yüzey araştırması başlattı.

Çalışmalarla 7 ile 9 milyon yıl öncesine ait fil ve karıncayiyen fosilleri bulundu. Ayrıca aynı bölgede daha önce de zürafa, sırtlan, ceylan ve at fosillerine rastlanıldığı belirtildi. Aynı ekip ayrıca Merkezefendi ilçesinde de çalışmalar yaptı. İncelemede Pleistosen dönem olarak adlandırılan çağda 1,2 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen mamut fosili tespit edildi.

Ekip, son olarak 8 milyon yıl önce yaşadığı belirtilen fil, gergedan, zürafa ve karıncayiyen gibi hayvanlara ait 15 farklı fosil türü daha buldu. Fosiller, envantere alındı.

Denizli'de bulundu! Tarihi değiştirebilecek keşif

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