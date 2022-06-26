Denizli’de korku dolu anlar! Alevler metrelerce yükseldi

Yangın, Kale ilçesine bağlı Uluçam Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Niyazi Ç.'ye ait fırın ve ev olarak kullanılan 2 katlı binanın çatı katındaki imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanların yerini bıraktığı alevler büyümeye başladı ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşların olay yerine yaklaştığı esnada tüpler art arda patladı ve alevler metrelerce yükseldi.





Yaklaşık 30 dakika süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulandı. Binanın küle döndüğü yangında alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Buzdolabının patlayan motoru yangın çıkardı