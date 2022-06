Denizli’deki kazada can pazarı! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cinkaya Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta Hüseyin K. (59) idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile Ender B. (47) hakimiyetindeki 20 ABH 046 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan Ömer F.B. (46), hamile olan Kumral Ö. (34) ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra Bakan'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





CAN PAZARI YAŞANDI

Olay yerine giden sağlık görevlileri durumu ağır olan bebeği ve hamile olan kadını ile yayayı hızlıca hastaneye kaldırdı. Otomobilde bulunan Z.Ö. (13) ve Y. G. (7) tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki H.Ö. (36), G.G. (33) ve O.G. (33) ise ayakta tedavi edildi. Can pazarının yaşandığı olayda sürçüler gözaltına alınırken, minibüsün kullanıcısı Ender B.'nin ise 1.57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza ile beraber can pazarının yaşandığı olayda meraklı vatandaşlar ise balkonlara çıkarak o anları izledi, kimi ise kayıt altına aldı.





Öte yandan, hastaneye kaldırılan Amine Azra bebekten ise kısa süre sonra acı haber geldi. Bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan çocukların ise taburcu edildiği belirtildi. Hamile Kumral Ö. ve yaya Ömer F.B.'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.