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Haberler Denizli Ekipler her yerde onu arıyordu! Yaşlı adamdan kahreden haber

Ekipler her yerde onu arıyordu! Yaşlı adamdan kahreden haber

Denizli'nin Tavas ilçesinde ailesinin ve ekiplerin her yerde aradığı 76 yaşındaki Hüseyin Parmaksız'ın dereye devrilen traktörün altında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

26.06.2022, 11:28

Ekipler her yerde onu arıyordu! Yaşlı adamdan kahreden haber

Kaza, Tavas ilçesi Garip Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kendisine ait traktörüyle evden ayrılan 76 yaşındaki Hüseyin Parmaksız, bir daha geri dönmedi. Parmaksız'dan haber alamayan yakınları, kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, günlerce Parmaksız'ın izine rastlayamadı.



DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINA ÖLÜ BULUNDU
Arama çalışmaları sürerken maden ocağı yakınında olan dere kenarında ters yatmış vaziyette duran traktör görüldü. Ekiplerin yardımıyla kaldırılan traktörün altında Parmaksız'ın cesedi bulundu. Parmaksız'ın cenazesi Olay Yeri Ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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