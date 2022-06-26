Kapatılan fabrikada sahte alkol üretimi

Denizli'nin ilçesinde güvenlik güçleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Alkollü içki kaçakçılığı' suçunu işleyen şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Yasa dışı yollarla teminini gerçekleştirdikleri alkolleri ikametlerinde veya depo olarak kullandıkları yerlerde muhafaza ettiği tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için 5 farklı adrese baskın yapıldı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Daha önce faaliyette olan ve kapalı olmasına rağmen belge olmadan satış yapan bir şarap fabrikasına ait depoya da yapılan baskında şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilere ait araç, işyeri ve ikametlerde yapılan aramalarda toplam 331 bin 801 litre kaçak alkol, 18 litre sahte alkol üretiminde kullanılan aroma sıvı madde ele geçirildi. Yakalanan ve farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan 9 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli makamlarca işlem yapıldı. ■ SEBAHATTİN ALP