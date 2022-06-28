  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Eski bakan Zeybekci’den Denizli’ye cami

Eski bakan Zeybekci’den Denizli’ye cami

28.6.2022

Eski bakan Zeybekci’den Denizli’ye cami
CUMHURBAŞKANLIĞI Ekonomi Politikaları üyesi ve Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci'nin Denizli'de yaptıracağı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Nihat Zeybekci Camii temeli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı törenle atıldı. Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan Vali Ali Fuat Atik, emek ve katkıları nedeniyle Zeybekci ve hayırseverlere teşekkür etti. Zeybekci ise, "Cami ve bu akademi iç içe öyle bir gelmeli ki camilerin cemaatle dolmasında ruh sağlamalı. Burayı Kadir gecesinde açmayı gönlümüzden geçiriyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA