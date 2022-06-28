Eski bakan Zeybekci’den Denizli’ye cami

CUMHURBAŞKANLIĞI Ekonomi Politikaları üyesi ve Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci'nin Denizli'de yaptıracağı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Nihat Zeybekci Camii temeli Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı törenle atıldı. Merkezefendi ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki temel atma töreninde konuşan Vali Ali Fuat Atik, emek ve katkıları nedeniyle Zeybekci ve hayırseverlere teşekkür etti. Zeybekci ise, "Cami ve bu akademi iç içe öyle bir gelmeli ki camilerin cemaatle dolmasında ruh sağlamalı. Burayı Kadir gecesinde açmayı gönlümüzden geçiriyoruz" dedi.

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