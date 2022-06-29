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Dehşet veren anlar kamerada! Son hızla kamyonete daldı

Denizli’nin Çivril ilçesinde süratli bir şekilde yoluna devam eden motosiklet, fark edemediği yük indiren kamyonete arkadan çarptı. Hiç fren yapmadan kamyonete çarpan sürücünün ağır yaralandığı kaza, saniye saniye kameraya yansıdı.