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Haberler Denizli Cam silerken düşen esnaf hastanede öldü

Cam silerken düşen esnaf hastanede öldü

30.6.2022

Cam silerken düşen esnaf hastanede öldü
DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde kendisine ait işyerinin camlarını silmek için seyyar merdivene çıkan Osman Akyürek, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Akyürek, sağlık ekibi tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Giyim mağazası sahibi olan Akyürek, yapılan tedaviye rağmen dün hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Akyürek'in cenazesi Darıveren Mahalle mezarlığında toprağa verildi. ■ SEBAHATTİN ALP
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