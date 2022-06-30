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Haberler Denizli Denizli'de kahreden kaza! Annenin kullandığı otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza! Annenin kullandığı otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen kazada 2 çocuğu ile araçta bulunan anne, dikkatinin dağılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Feci kazada 6 aylık bebek hayatını kaybetti.

İHA

30.06.2022, 08:54

Denizli’de kahreden kaza! Annenin kullandığı otomobildeki 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iş bitimi sonrası dükkandan eve gitmek için yola çıkan Yunus D. idaresindeki 20 AGD 943 plakalı otomobil, ilçeden Aydoğdu Mahallesine doğru giden Gülsüm E. hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Yunus D., babası Halil İ.D. ile diğer araçta bulunan Gülsüm E. ve oğlu Mustafa A. E.'yi (11) yaralı olarak hastaneye kaldırırken, 6 aylık Ela E.'nin ise hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı.



Öte yandan; annenin çocuklarının dikkatini kaybetmesi sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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