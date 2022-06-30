TIR’a ok gibi saplanan araçtan sağ çıktılar

DENİZLİ'DEN Muğla istikametine seyir halinde olan otomobil, Menteşe ilçesine bağlı Muratlar Mahallesi yakınlarında aynı yöne seyir halinde olan yavru balık yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'a ok gibi saplanarak hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı.

Kazaya karışan TIR sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak sıkışan yaralıları araç içerisinden kurtardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. ■ SEBAHATTİN ALP